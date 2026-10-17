Москва17 окт Вести.Президент США Дональд Трамп наслаждается игрой с главой киевского режима Владимиром Зеленским в кошки-мышки всю неделю. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Всю неделю Трамп наслаждается игрой в кошки-мышки. Сначала прижать лапой: снять санкции с российского дизеля, запретить бить [по] НПЗ, посоветовать украинцам сменить Зеленского. Потом, чтобы лучше дошло, на сутки перекрыть кислород — отрубить связь дронам. Потом вроде бы отпустить. Когда мышь от бессилия запищала, хватку в Белом доме немного ослабили. Отправляясь на предвыборный митинг в Джорджии, президент США дословно заявил, что ни он, ни [американский предприниматель Илон] Маск Starlink Киеву не отключали