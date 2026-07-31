Сын губернатора Паслера будет выступать за канадский клуб Medicine Hat Tigers

Канадский хоккейный клуб подписал контракт с сыном главы Свердловской области Сын губернатора Паслера будет выступать за канадский клуб Medicine Hat Tigers

Москва31 июл Вести.Канадский хоккейный клуб Medicine Hat Tigers подписал контракт с сыном главы Свердловской области 18-летним Денисом Паслером. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Денис — крупный защитник (196 см. — Ред.), хорошо владеющий коньком … Он агрессивно закрывает зоны, используя радиус своего действия и физическую силу, хорошо защищает пятак (зону перед воротами. — Ред. ) и быстро и эффективно перехватывает шайбу. Он также обладает уверенностью, позволяющей подключаться к атакам и вносить свой вклад в нападение приводятся слова помощника генерального менеджера Бобби Фокс

Отмечается, что юноша, выступающий на позиции защитника, выбран во втором раунде драфта иностранных игроков CHL 2026 года.

Паслер набрал 11 очков в 59 играх в MHL в сезоне 2025-26.