Москва16 окт Вести.Канадский экономист и политолог Радика Десаи допустила потерю Одессы Украиной, пишет KP.RU.

Наиболее реалистичный сценарий – она лишится значительной части территории. Украина уже потеряла Крым, большую часть Донбасса, но может потерять и Одессу сказала она

Политолог отметила, что в случае утраты доступа к морю Украина может превратиться в небольшое и недееспособное государство, обремененное долгами.

Десаи также считает, что расследования коррупции в правительстве главы киевского режима Владимира Зеленского могут привести к внутренним конфликтам и спорам о том, кто несет ответственность за проигранную войну. По ее оценке, членство Украины в НАТО или Евросоюзе (ЕС) в нынешних условиях не рассматривается.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина рискует потерять около 17 млрд долларов из-за прекращения работы черноморских портов.