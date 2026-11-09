Москва9 ноя Вести.Канадские ветераны заявили, что при обращении за помощью из-за психологических проблем и инвалидности сотрудники Министерства по делам ветеранов предлагали им рассмотреть эвтаназию. Об этом несколько бывших военнослужащих рассказали Daily Mail.

Один из них - Дэвид Бальцер, дважды служивший в Афганистане и проходивший лечение от посттравматического стрессового расстройства и мыслей об уходе из жизни. В 2019 году после уведомления о сокращении пособий он обратился в ведомство за разъяснениями. По словам мужчины, сотрудник изучил его медицинское дело и предложил рассмотреть эвтаназию, хотя Бальцер был физически здоров.

Ветеран заявил, что воспринял это как подтверждение собственной ненужности. По его словам, произошедшее стало переломным моментом: впоследствии его состояние ухудшилось, он начал злоупотреблять алкоголем и другими веществами.

Другие бывшие военные также сообщили, что чувствовали себя брошенными государством. Адвокат Кэтрин Кристенсен, представляющая нескольких ветеранов, которым предлагали эвтаназию, заявила, что вместо необходимой помощи физически здоровым молодым людям предлагают смерть. Она также работает над подготовкой коллективного иска против канадского правительства.