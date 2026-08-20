Кандидат в Конгресс США родом с Украины не признал вину в деле о драке на пляже

Кандидат в Конгресс США родом с Украины считает себя невиновным по делу о драке Кандидат в Конгресс США родом с Украины не признал вину в деле о драке на пляже

Москва20 авг Вести.Баллотирующийся в Палату представителей Конгресса США от Демократической партии Кирилл Басин, выходец с Украины, не признал вину по делу об угрозах расправой, которое было заведено после того, как тот устроил драку на гавайском пляже, свидетельствуют судебные документы.

Басину предъявили два пункта обвинений в угрозах расправой первой степени, однако он не признал вину по обоим пунктам.

Досудебное заседание по делу кандидата в конгрессмены назначено на 28 сентября.

Ранее издание Honolulu Civil Beat сообщило, что правоохранительные органы задержали Басина за драку с ножом на Гавайях. Там, на пляже, уроженец Украины пригрозил мужчине и его жене расправой после того, как те сделали ему замечание насчет громкости музыки.