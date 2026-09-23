BFMTV: кандидат в президенты Франции родила вскоре после совещания с Макроном

Кандидат в президенты Франции родила через пару часов после встречи с Макроном BFMTV: кандидат в президенты Франции родила вскоре после совещания с Макроном

Москва23 сен Вести.Кандидат в президенты Франции от партии зеленых Марин Тонделье стала матерью через несколько часов после совещания c участием французского лидера Эммануэля Макрона, передает телеканал BFMTV.

Сорокалетняя Марин Тонделье родила через несколько часов после встречи, которая состоялась в Елисейском дворце между Эммануэлем Макроном и лидерами партий для обсуждения международных конфликтов и их последствий говорится в публикации

Заседание, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и ближневосточный кризис, ставший причиной рекордного роста цен на топливо во Франции, состоялось 18 сентября.

По данным телеканала, у лидера зеленых также есть семилетний сын. Во время беременности Тонделье активно вела предвыборную кампанию. А непосредственно в день родов она дала интервью на телевидении, в котором заявила о возможности массовых протестов из-за рекордного роста цен на топливо и предложенных властями мер экономии на 54 миллиарда евро.

Ранее глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что власти Франции раздувают якобы существующую "российскую угрозу" для нагнетания страха среди сограждан и подготовки страны к войне.