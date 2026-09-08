В Нижнем Новгороде суд отменил регистрацию кандидата от "Яблока" на выборах в ГД

Кандидата от нижегородского "Яблока" сняли с выборов в ГД В Нижнем Новгороде суд отменил регистрацию кандидата от "Яблока" на выборах в ГД

Москва8 сен Вести.Регистрация кандидата от нижегородского отделения партии "Яблоко" Дмитрия Смирнова на выборах в Госдуму отменена по решению Нижегородского областного суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Регистрация кандидата отменена уточнил источник

Ранее в партии сообщали, что иск об отмене регистрации подали из-за фотографии британского рокера Лемми, опубликованной в 2015 году. На снимке был изображен немецкий крест.

После этого на Смирнова был составлен протокол по ст. 20.3 КоАП (демонстрация экстремистской символики). Иск в суд был подан от члена "Партии пенсионеров", выдвинутого в ГД по Автозаводскому округу №133 в Нижегородской области.