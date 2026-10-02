Москва2 окт Вести.Политика премьер-министра Биньямина Нетаньяху приведет Израиль к исчезновению. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Он подчеркнул, что Израиль сейчас начинает разжигать войну на Ближнем Востоке.

Они ведут себя безрассудно. Я боюсь, что если они продолжат линию, которую сейчас ведет премьер Нетаньяху, то Израиля через 10-15-20 лет просто не будет. Я надеюсь, что израильтяне придут в себя. То, что они творят, это национальное самоубийство, это недопустимо