Карчаа призвал устроить показательный суд над виновными в гибели инженера ЗАЭС Карчаа: нужно устроить показательный суд над виновными в гибели инженера ЗАЭС

Москва16 июл Вести.Для ответственных за теракты на территории РФ, среди которых убийство главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, нужно провести трибунал и приговорить к высшей мере. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

Атаку Киева на Запорожскую АЭС депутат назвал дремучим терроризмом.

С террористами переговоры не ведут. Террористов надо уничтожать. А тех, кто отдает приказы, точнее, сценарирует подобного рода акты и отдает приказы, для них нужен трибунал. Их нужно судить, судить показательно. И понятно, что мера наказания им будет все равно высшая, потому что то количество людей замечательных, которых они уничтожили, мирных людей ничего кроме высшей меры, не предусматривает. А сегодня их просто нужно уничтожать заявил Карчаа

Депутат добавил, что ранее всегда выступал за дипломатию, однако теперь считает, что нынешняя фаза конфликта не подразумевает ничего кроме уничтожения врага.

Потому что если мы их не уничтожим, они приведут ситуацию с Энергодаром к ядерной беде. И неважно, что это будет - ядерный инцидент или катастрофа. Это будет беда, беда, которая накроет огромное количество людей. И этой беды допустить нельзя добавил депутат

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинские нацисты продолжают толкать мир к ядерной катастрофе. Убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева – еще один шаг на этом пути.