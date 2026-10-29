Карелин объяснил, почему выступает против смены спортивного гражданства Борец Карелин назвал себя противником смены спортивного гражданства

Москва29 окт Вести.Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин назвал себя противником смены спортивного гражданства. В интервью "РБК Спорт" он заявил, что переход под флаги других стран ослабляет конкуренцию.

Я противник смены спортивного гражданства. Человек уезжает, на него распространяются ограничения. Если ты не боролся три года на внутреннем чемпионате, ты можешь принять другое спортивное гражданство. Но здесь мы ослабляем конкуренцию считает Карелин

По его мнению, отъезд спортсменов, как и травмы, негативно влияет на систему отбора.

При этом олимпийский чемпион подчеркнул, что готов поздравлять сменивших гражданство борцов с их достижениями. Однако, по его словам, такие результаты не имеют отношения к национальной спортивной статистике России.

Карелин также раскритиковал систему параллельного зачета, позволяющую спортсменам приносить медали сразу нескольким регионам. Он считает, что подобная практика искажает учет спортивных достижений.

Ранее Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что не поддерживает смену спортивного гражданства и призывает российских атлетов выступать под флагом России.