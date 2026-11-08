Sunday Times: Карл III открыт к идее своего первого визита в КНР

Карл III не против впервые посетить Китай Sunday Times: Карл III открыт к идее своего первого визита в КНР

Москва8 ноя Вести.Король Великобритании Карл III готов впервые посетить Китай и "внимательно обдумает" эту идею. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на неназванный источник в Букингемском дворце .

По информации издания, помощники британского короля признают, что правительство Королевства все чаще просит Карла III выступать от его имени в политически деликатных и сложных ситуациях.

Если бы правительство спросило: "Поедет ли король в Китай?", я думаю, мы бы очень тщательно все обдумали отмечается в публикации

Источник подчеркнул, что Китай – очень сложная страна, а организация программы подобного визита была бы сопряжена с множеством сложностей. Газета также напомнила, что Карл III никогда не был в материковом Китае. В июле 1997 года он приезжал в Гонконг на церемонию передачи бывшей британской колонии под суверенитет КНР.

30 сентября сообщалось, что Служба безопасности Великобритании заявила о шпионаже в интересах Министерства государственной безопасности КНР со стороны китайской организации China General Technology Research Institute.