Москва14 нояВести.Король Великобритании Карл III пошутил о возрастных изменениях в эфире программы Rocket Hour музыканта Элтона Джона. Специальный выпуск радиошоу был посвящен 78-летию монарха.
Во время беседы Карл III вспомнил выступление Элтона Джона в 1986 году, когда певец исполнил композицию I'm Still Standing. Король отметил, что эта песня вдохновляет людей в самых разных жизненных обстоятельствах.
Монарх добавил, что спустя 40 лет он и сам по-прежнему "держится на ногах, пусть и немного пошатываясь". В ответ Элтон Джон с юмором заметил, что теперь предпочитает сидеть.
Да, правда, время от времени то тут, то там что-нибудь начинает отваливаться. Знаю, это ужасная проблемапошутил Карл III
14 ноября 2026 года Карлу III исполнилось 78 лет.
Ранее сообщалось, что Карл III промок до нитки в ходе посещения бывшей британской колонии на острове Антигуа.