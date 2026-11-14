Карл III о своем возрасте: "то тут, то там что-нибудь отваливается"

Карл III пошутил, что у него "то тут, то там что-нибудь отваливается" Карл III о своем возрасте: "то тут, то там что-нибудь отваливается"

Москва14 ноя Вести.Король Великобритании Карл III пошутил о возрастных изменениях в эфире программы Rocket Hour музыканта Элтона Джона. Специальный выпуск радиошоу был посвящен 78-летию монарха.

Во время беседы Карл III вспомнил выступление Элтона Джона в 1986 году, когда певец исполнил композицию I'm Still Standing. Король отметил, что эта песня вдохновляет людей в самых разных жизненных обстоятельствах.

Монарх добавил, что спустя 40 лет он и сам по-прежнему "держится на ногах, пусть и немного пошатываясь". В ответ Элтон Джон с юмором заметил, что теперь предпочитает сидеть.

Да, правда, время от времени то тут, то там что-нибудь начинает отваливаться. Знаю, это ужасная проблема пошутил Карл III

14 ноября 2026 года Карлу III исполнилось 78 лет.

Ранее сообщалось, что Карл III промок до нитки в ходе посещения бывшей британской колонии на острове Антигуа.