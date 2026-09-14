Москва14 сенВести.Власти киевского режима сняли с должности исполняющую обязанности председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Лесю Карнаух.
Информацию об этом сообщил украинский премьер-министр Сергей Корецкий.
Правительство прекратило полномочия Леси Карнаух в качестве исполняющей обязанности председателя Государственной налоговой службынаписал Корецкий на своей странице в социальной сети
Чиновник также добавил, что глава минфина должен внести кандидатуры на пост главы налоговой службы к следующему заседанию правительства.
Карнаух занимала этот пост с 18 июня 2025 года, когда прежний руководитель Руслан Кравченко ушел на пост генерального прокурора.