Карнаухов объяснил, чем Украина отличается от Третьего рейха Карнаухов: Киев отличается от Третьего рейха отношением к своему народу

Москва3 ноя Вести.Главное отличие Украины от Третьего рейха заключается в том, что немцы работали на идею великой нации, а киевский режим занимается террором по отношению к своему же населению. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Сергей Карнаухов.

Он назвал главу киевского режима Владимира Зеленского и его окружение террористической группировкой, захватившей население целого государства.

Очень часто Украину сравнивают с нацистской Германией. Оно и так, и не так. По сути, да, мы видим абсолютно нацистский режим. Это даже не диктатура, немножко другое. Чем это отличается от Германии? Тем, что немцы не издевались над своим населением. Все-таки все делалось ради великой нации. Здесь ситуация иная. Здесь мы видим, что некая террористическая группировка во главе с Зеленским захватила население целого государства заявил Карнаухов

Ранее Карнаухов прокомментировал протесты в пригороде Киева. Он отметил, что приехавший туда глава офиса президента Кирилл Буданов не представлял, во что выльются беспорядки.