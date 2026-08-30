Ганчев заявил, что Киев умеет удерживать власть лишь политикой запугивания Ганчев: киевский режим удерживает власть только политикой запугивания

Москва30 авг Вести.Киевский режим способен удержать власть на Украине только за счет политики запугивания. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В беседе с ТАСС он отметил, что именно по этой причине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают мирное население в Харьковской области.

Самое главное - всех держать в страхе, потому что политика на Украине сейчас ведется только при помощи запугивания. По-другому они не удержат власть сказал Ганчев

Американский журналист Кристофер Хелали накануне назвал руководство Украины террористическим. По его словам, Киев фактически находится под контролем Евросоюза и Североатлантического альянса.

Между тем замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что временное внешнее управление Украиной под эгидой ООН могло бы открыть дорогу к урегулированию конфликта.