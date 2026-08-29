МИД РФ: внешнее управление в Киеве могло бы открыть путь к урегулированию

В МИД России рассказали, к чему бы привело внешнее управление в Киеве МИД РФ: внешнее управление в Киеве могло бы открыть путь к урегулированию

Москва29 авг Вести.Если бы на Украине было введено временное внешнее управление под эгидой ООН, то это могло бы открыть дорогу к урегулированию конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

В беседе с РИА Новости дипломат напомнил, что такой вариант ранее озвучивал президент РФ Владимир Путин. На Украине могли бы пройти выборы высшего руководства, пока страна была бы под внешним управлением ООН, США, Европейских стран и российских партнеров.

Это могло бы открыть путь к дипломатическому урегулированию пояснил Галузин

Ранее замглавы МИД РФ указал на то, что киевский режим заметно ухудшил свои переговорные позиции. В частности, руководство Украины обратилось к тактике терроризма против гражданского населения.