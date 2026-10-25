Москва25 окт Вести.Если США введут санкции против Нидерландов, то королевство столкнется с катастрофическими последствиями в ряде сфер. Об этом говорится в докладе Аналитической сети национальной безопасности (ANV). Выдержки из него приводит ТАСС.

Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности заказал исследование, где будет дана оценка вымышленного, но правдоподобного неблагоприятного сценария, в котором Нидерланды подвергаются санкционному давлению со стороны США.

По мнению авторов документа, потенциальное введение США санкций против королевства привело бы "к очень серьезному ущербу для национальной безопасности", а по отдельным направлениям последствия оцениваются как катастрофические говорится в публикации

Госорганы королевства могли бы потерять доступ к финансовым услугам, пошатнулось бы положение страны на мировой арене, также под угрозой было бы продолжение работы таких институтов как Международный уголовный суд и Международный суд ООН.