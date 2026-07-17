Казахстан направит более миллиарда кубометров воды в Северное Аральское море Казахстан направит 1,2 млрд кубометров воды в Северное Аральское море

Москва17 июл Вести.Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана планирует направить еще 1,2 миллиарда кубометров воды в Северное Аральское море до конца 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующая экологическая мера, как уточняется, нацелена на улучшение состояния усыхающего водоема и поддержку местной экосистемы.

В настоящее время реализуются мероприятия по увеличению объема воды в Северном Арале до 34 млрд кубометров в соответствии с Концепцией развития системы управления водными ресурсами до 2030 года сказал глава ведомства Нуржан Нуржигитов

Отмечается, что с октября прошлого года в Северное Аральское море по реке Сырдарья направлено 1,4 миллиарда кубометров воды. При этом текущий сброс удерживается на отметке в 40 кубометров в секунду.