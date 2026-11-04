Казахстан обсуждает с Китаем строительство АЭС Казахстан обсуждает с Китаем строительство АЭС "Мойынкум"

Москва4 ноя Вести.Казахстан обсуждает с Китайской национальной атомной корпорацией параметры и сроки сделки по строительству АЭС "Мойынкум", сообщил министр энергетики Казахстана Еран Аккенженов.

Он напомнил, что строительство первой АЭС "Балхаш" будет реализовываться совместно с Росатомом.

Вторая АЭС "Мойынкум" - на сегодняшний момент прорабатывается вопрос с Китайской национальной атомной корпорацией. Сейчас обсуждаются параметры сделки и сроки сказал Аккенженов, которого цитирует ТАСС

По его прогнозу, завершатся эти проекты к 2035 году.