Москва4 нояВести.Казахстан обсуждает с Китайской национальной атомной корпорацией параметры и сроки сделки по строительству АЭС "Мойынкум", сообщил министр энергетики Казахстана Еран Аккенженов.
Он напомнил, что строительство первой АЭС "Балхаш" будет реализовываться совместно с Росатомом.
Вторая АЭС "Мойынкум" - на сегодняшний момент прорабатывается вопрос с Китайской национальной атомной корпорацией. Сейчас обсуждаются параметры сделки и срокисказал Аккенженов, которого цитирует ТАСС
По его прогнозу, завершатся эти проекты к 2035 году.