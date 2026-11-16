Казанов рассказал о применении авиации и беспилотников для поиска месторождений Казанов: геологоразведка все активнее использует дистанционные технологии

Москва16 ноя Вести.Геофизические исследования все чаще проводят с помощью оборудования, установленного на самолетах, вертолетах и беспилотниках. Ежегодно таким способом обследуют сотни тысяч квадратных километров. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов.

По его словам, перед началом работ геологи составляют модель предполагаемого месторождения, определяют его глубину и состав, а затем подбирают подходящие методы исследования.

Геофизические методы в значительной степени перешли на дистанционную основу, то есть, на геофизическое оборудование… Кстати, не только геофизическое, подвешенное на носителях... Это могут быть самолеты, вертолеты, беспилотные носители, правда, есть определенные ограничения, связанные с массой оборудования, которое они носят, и с его энергопотребностью. Это очень перспективное направление, оно реализуется на сотни тысяч квадратных километров… Покрывается такими съемками в год. Дальше идет, конечно, аналитическая работа геолога отметил Казанов

Он добавил, что универсального оборудования для обнаружения всех видов полезных ископаемых не существует, поэтому методы исследований подбираются отдельно для каждой территории с учетом особенностей предполагаемого месторождения.

Ранее в Якутии впервые добыли редчайший голубой алмаз ювелирного качества типа IIb. Его вес составляет 2,74 карата.