Российскими беспилотниками для геологоразведки заинтересовались во Вьетнаме ГК "Геоскан": Вьетнам заинтересован в российских беспилотниках по поиску золота

Москва16 ноя Вести.Вьетнам заинтересовался беспилотными летательными аппаратами компании "Геоскан", которые позволяют проводить геологоразведку на обширной территории. Об этом ИС "Вести" сообщил директор департамента международных продаж Владимир Иванов на полях международного экспортного форума "Сделано в России".

По его словам, БПЛА с квантовым магнитометром позволяет сканировать магнитное поле, что облегчает поиск полезных ископаемых, например, золота.

Технология достаточно уникальная. Коллеги из Вьетнама больше всего интересовались нашим решением для геологоразведки. Здесь представлен беспилотник "Геоскан 401" и квантовый магнитометр. Мы его крепим к беспилотнику и летаем над потенциальными участками для геологоразведки, снимаем магнитные аномалии, делаем интерпретацию этих данных и предоставляем партнерам отчет для того, чтобы добывающие компании занимались бурением и поиском полезных ископаемых… Обнаруживает любой тип ископаемых, у которого есть магнитные аномалии. К примеру, золото рассказал Иванов

Также он отметил, что подобное применение беспилотника ускоряет этап наземных исследований.

Ему необходимо достаточно низко летать - на высоте порядка 15 метров от уровня Земли должен лететь магнитометр, чтобы правильно сканировать все ископаемые. Этот подход ускоряет первый этап наземных исследований. Если раньше на земле ходили руками и сканировали магнитное поле, то сейчас мы делаем то же самое, только с применением беспилотника, что в итоге получается гораздо быстрее, дешевле, нежели чем заниматься этим на земле добавил Иванов

В сентябре президент РФ Владимир Путин провел переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии, главой Вьетнама То Ламом. По словам российского лидера, темпы роста товарооборота между странами увеличились вдвое.