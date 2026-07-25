Кэти Перри осудила Белый дом за использование ее музыки в видео бомбардировок

Кэти Перри возмущена, что Белый дом ставит ее музыку на видео бомбардировок Кэти Перри осудила Белый дом за использование ее музыки в видео бомбардировок

Москва25 июл Вести.Американская певица Кэти Перри выразила возмущение тем, что аккаунт Белого дома выпустил видео с бомбардировками Ирана, использовав ее музыку.

В соцсети TikTok Белый дом выпустил видео с ударами по территории Ирана, в ролике при этом звучит песня певицы Firework.

Использовать послание о самоуважении и воодушевлении в качестве саундтрека к разрушениям и насилию — это полное нарушение всего, за что выступает моя песня написала Кэти Перри в соцсети X

Певица заявила, что она не одобряла использование ее музыки в подобном контексте. Она подчеркнула, что написала эту песню "как гимн надежды, исцеления и внутренней силы для людей, переживающих самые темные моменты в своей жизни", а ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну.

Центральное командование ВС США 20 июля сообщило, что американские военные приступили к очередной волне ударов по территории Ирана.