Кертис о потенциальном референдуме в Шотландии: "Страна расколота пополам" Эксперт рассказал о настроении шотландцев по поводу выборов о независимости

Москва8 окт Вести.Шотландия "расколота пополам" – одна часть жителей выступает за проведение нового референдума, а другая, напротив, не поддерживает данную идею. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор политики Университета Стратклайда Джон Кертис.

По его словам, если доля желающих независимости достигнет 60%, Лондон потенциально может оказаться под давлением и будет вынужден пересмотреть свою позицию.

Если получится так, что 60% шотландцев будут заявлять о том, что они хотят независимости, то в этом случае не исключено, что правительство Британии может почувствовать, что надо идти на уступки и соглашаться на проведение референдума. Но правда заключается в том, что Шотландия разделена наполовину, одна часть не хочет референдума, другая его требует, но не имеет возможности провести пояснил Кертис

Ранее ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин назвал последствия независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.