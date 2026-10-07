Житель Шотландии: сейчас экономическое отделение привело бы к долгому спаду

В Шотландии без экономической самодостаточности независимость обернется спадом Житель Шотландии: сейчас экономическое отделение привело бы к долгому спаду

Москва7 окт Вести.Без экономической самодостаточности независимость привела бы Шотландию к затяжному экономическому спаду. Об этом ИС "Вести" рассказал житель Шотландии Эндрю.

По его словам, страна пока не готова к отделению с экономической точки зрения.

Если бы мы были самодостаточны и сильны экономически, то с отделением никаких проблем. Но мне кажется, что если мы сейчас получили бы независимость, то наша экономика пошла бы на спад и очень надолго отметил Эндрю

Ранее директор Центра европейской информации Николай Топорнин назвал фактор, который сдержит Шотландию и Уэльс от обретения независимости.