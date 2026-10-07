Кертис: принятая парламентом Уэльса декларация – не гарант успеха националистам Кертис поделился прогнозом о том, насколько успешна декларация о праве валлийцев

Москва7 окт Вести.Парламент Уэльса недавно принял декларацию о праве валлийцев на самоопределение, однако профессор политики Университета Стратклайда Джон Кертис не считает, что декларации гарантируют националистам Шотландии и Уэльса успех. Об этом он заявил ИС "Вести".

По его мнению, ждать глобальных изменений в ближайшем будущем не стоит.

Если взять Шотландию, то да, действительно, в местном парламенте сейчас большинство у тех, кто поддерживает независимость и хочет провести еще один референдум. Но право принимать решение о проведении такого референдума принадлежит британскому правительству, а нынешний Кабинет министров точно так же, как и его предшественники, не считает, что нужен еще один плебисцит отметил профессор

Ранее сообщалось, что около 70-75% молодого населения Шотландии выступает за независимость от Великобритании.