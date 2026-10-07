Москва7 окт Вести.В Уэльсе запрещали изучение валлийского языка и национальной культуры, из-за чего целое поколение выросло, не зная истории своей страны. Об этом ИС "Вести" рассказал активист Партии Уэльса Майкл.

По его словам, лишь во взрослом возрасте изменилось его представление о собственной идентичности.

Нам запрещали изучение валлийского языка и нашей культуры, поэтому я вырос, не зная ничего об истории своей страны. И только когда я стал старше, я начал открывать для себя свои корни. И это меняет многое, когда ты осознаешь, кто ты такой пояснил Майкл

В Уэльсе всегда сохранялось желание вернуть независимость, в связи с чем жители хотят провести свой референдум в 2032 году.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин назвал последствия независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.