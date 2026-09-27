Министр Уэльса не стал говорить с журналистом "Вестей", узнав, что он из России

Первый министр Уэльса отказался давать интервью журналисту из России Министр Уэльса не стал говорить с журналистом "Вестей", узнав, что он из России

Москва27 сен Вести.Первый министр Уэльса Рин Ап Йорверт, выступавший на митинге по поводу независимости региона, отказался говорить с журналистом ИС "Вести" Александром Хабаровым после того, как узнал, что тот представляет российское СМИ.

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