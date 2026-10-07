Жители Уэльса больше не хотят быть "ковриком у английской двери" В Уэльсе рассказали об истинном желании местных жителей о независимости

Москва7 окт Вести.Уэльс больше не хочет быть "ковриком у английской двери", поскольку у него забрали множество ресурсов и ничего не дали взамен. Об этом ИС "Вести" заявила активистка Партии Уэльса Кристин Мур.

В этом году к власти в Уэльсе пришли националисты, которые хотят провести собственный референдум о независимости.

По словам Кристин Мур, сейчас регион является самой бедной частью Британии и стал таким, увы, не по собственной воле.

Если посмотреть на опросы, то за независимость сейчас чуть больше 30% — так что пока меньшинство, но эти цифры растут. Мы самая бедная часть Британии и стали беднейшими не по своей воле. Когда-то здесь были большие запасы угля и меди, но все эти ресурсы у нас забрали: отсюда выкачали миллиарды фунтов, а мы ничего не получили взамен отметила Мур

Угля у нас больше нет. Ну и что? Мы все равно будем двигаться дальше, потому что все обиды прошлого оставили на Уэльсе глубокие шрамы. И я думаю, что люди больше не хотят быть ковриком у английской двери… У нас нет полного контроля над страной. Да, есть наш парламент, но у него недостаточно полномочий. Он очень слабый, настоящей власти нет. А та, что есть, может быть подавлена Великобританией по щелчку пальца резюмировала она

Ранее сообщалось, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия допустили выход из состава Великобритании.