Москва8 окт Вести.Многие жители Шотландии требуют суверенитета, так как недовольны выходом Великобритании из Европейского союза и считают, что решение было принято без учета их позиции. К тому же, народ задается вопросами о деньгах на нефть, на которые так и не ответа.

Об этом ИС "Вести" рассказал житель Шотландии Роди.

По его словам, Шотландия – это совершенно другая страна и у нее нет связи с Англией.

Многим не нравится то, что нас заставили покинуть Европейский союз. Они там решили, что должны выйти из него, чтобы сохранить свой суверенитет, но при этом не хотят того, чтобы у нас тоже был суверенитет. Так что есть много вопросов. Мы же отличаемся от Англии, мы совершенно другая страна, у нас другие законы, свои традиции. Посмотрите, как развивалась Норвегия, как они добывали нефть, как накапливали деньги. И люди спрашивают: "А куда делись деньги за шотландскую нефть?". В 1970-1980 здесь был нефтяной бум. И что? Английское правительство все присвоило себе и деньги растворились пояснил Роди

Ранее другой житель Шотландии Эндрю рассказал, что без экономической самодостаточности независимость привела бы Шотландию к затяжному экономическому спаду.