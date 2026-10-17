Москва17 октВести.Первый министр Шотландии, глава Шотландской национальной партии (ШНП) Джон Суинни заявил о начале кампании в поддержку проведения второго референдума о независимости Шотландии, сообщает РИА Новости.
В предстоящие выходные мы запускаем новую кампанию, чтобы привлечь внимание тех, кого еще предстоит убедить в необходимости [получения] независимости. Кампания называется "Выбери Шотландию", это самая сложная кампания, которую мы когда-либо проводилиприводит РИА Новости слова Суинни
Шотландия не может существовать лишь в рамках автономии и местного самоуправления, поскольку является не регионом, а отдельной нацией, пояснил Суинни.
Премьер-министр Британии Энди Бернем исключил возможность проведения второго референдума о независимости Шотландии.
По словам Бернема, Шотландия и так имеет обширные полномочия и могла бы передать больше полномочий местным властям.