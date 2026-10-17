Шотландия начала кампанию за проведение референдума о независимости

Власти Шотландии заявили о начале кампании за референдум о независимости Шотландия начала кампанию за проведение референдума о независимости

Москва17 окт Вести.Первый министр Шотландии, глава Шотландской национальной партии (ШНП) Джон Суинни заявил о начале кампании в поддержку проведения второго референдума о независимости Шотландии, сообщает РИА Новости.

В предстоящие выходные мы запускаем новую кампанию, чтобы привлечь внимание тех, кого еще предстоит убедить в необходимости [получения] независимости​​​. Кампания называется "Выбери Шотландию", это самая сложная кампания, которую мы когда-либо проводили приводит РИА Новости слова Суинни

Шотландия не может существовать лишь в рамках автономии и местного самоуправления, поскольку является не регионом, а отдельной нацией, пояснил Суинни.

Премьер-министр Британии Энди Бернем исключил возможность проведения второго референдума о независимости Шотландии.

По словам Бернема, Шотландия и так имеет обширные полномочия и могла бы передать больше полномочий местным властям.