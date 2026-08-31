Хабаровские живодерки сменили имена и завели питомцев после выхода из колонии

Хабаровские живодерки после колонии сменили имена и завели питомцев Хабаровские живодерки сменили имена и завели питомцев после выхода из колонии

Москва31 авг Вести.Алена Савченко и Алина Орлова, известные как хабаровские живодерки, после выхода из колонии сменили имена и завели домашних животных. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

О преступлениях девушек стало известно в 2016 году. Как оказалось, они находили животных по объявлениям "Отдам в добрые руки", привозили их в заброшенные здания и жестоко убивали. Процесс снимали на видео и выкладывали в сеть.

Сейчас обе девушки освободились из колонии. Алина Орлова полностью сменила имя и стала парикмахером – она делает кератиновое выпрямление волос. Помимо этого, девушка завела собаку и кролика.

Алена Савченко же взяла псевдоним и активно ведет соцсети. Она тоже завела питомцев – двух шотландских кошек.