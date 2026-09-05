Система объединит все уровни подготовки — от детских садов до вузов

Хабаровский край внедряет систему полилингвального образования Система объединит все уровни подготовки — от детских садов до вузов

Москва5 сен Вести.Хабаровский край – один из первых российских регионов, который выстраивает систему полилингвального образования. Об этом сообщил ТАСС министр образования и науки региона Алексей Мокрушин. По его словам, учебная программа направлена на изучение нескольких языков одновременно.

Мы совместно разрабатываем учебные программы, к нам подключаются высшие учебные заведения, методисты которых подсказывают, каким образом нашу модель выстроить, чтобы действительно мы смогли в обозримом будущем достичь ощутимых результатов отметил министр

Мокрушин уточнил, что сейчас в проекте участвуют 14 детских садов, 16 школ и 5 вузов. По его словам, у детей Хабаровского края должна быть возможность не просто изучать китайский язык как дополнительный, а использовать его как средство обучения и общения.

Министр отметил, что выбор китайского языка связан с географическим положением региона и развитием сотрудничества с КНР.