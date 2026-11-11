Хабиров сообщил, что обсуждал инопланетян с Эрролом Маском Глава Башкирии Хабиров обсуждал с Эрролом Маском в том числе тему инопланетян

Москва11 ноя Вести.Глава Башкирии Радий Хабиров на прямой линии с жителями региона рассказал, о чем говорил с отцом миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска бизнесменом Эрролом Маском. Его слова приводит РИА Новости.

Эррол Маск приезжал в Уфу во время международного форума "Российская креативная неделя – Евразия" со 2 по 4 ноября. Хабиров позвал его в гости и, как он сам сообщил, обсудил с ним разные темы, в том числе инопланетян.

Эррол Маск, тем не менее, достаточно интересный человек, я его домой пригласил, мы очень долго, весело провели время, он очень интересный, живой, восьмидесятилетний человек, у него свои увлечения есть. Например, он серьезно занимается проблемой инопланетян. Я ему рассказал кучу анекдотов на эту тему поделился глава Башкортостана

Он также отметил, что Илон Маск – гений XXI века.