Хакеры установили температуру морозильника с колбасой в Словении на 100 градусов

Хакеры попытались разогреть холодильник с колбасой в Словении до 100 градусов Хакеры установили температуру морозильника с колбасой в Словении на 100 градусов

Москва28 ноя Вести.Хакеры взломали систему управления холодильным оборудованием мясоперерабатывающего предприятия в словенском городе Толмин и установили температуру одной из морозильных камер на уровне 100 градусов, сообщает местный портал 24ur.

По словам директора предприятия Николы Шавле, аналогичные изменения обнаружили на скотобойне и в магазине, где температуру холодильника повысили с 2–3 до 20 градусов.

Когда специалист попытался войти в систему управления оборудованием, доступ оказался заблокирован. На экране возникла фотография вице-премьера Италии Маттео Сальвини с надписью: "Поблагодарите дядю Маттео".

Сотрудники отключили холодильники от интернета и вручную восстановили настройки. Продукция стоимостью около 250 тысяч евро не пострадала, поскольку температура не успела подняться. Сигнализация не сработала из-за изменения настроек системы.

После инцидента предприятие ввело ручную проверку температуры каждые несколько часов.

Ранее супермаркеты как минимум семи европейских стран подверглись кибератакам на холодильное оборудование. По данным европейских СМИ, злоумышленники дистанционно повышали температуру в морозильных камерах, что привело к порче продуктов на десятки миллионов евро. В отдельных магазинах Швеции температура поднялась до 50–55 градусов.

По мнению экспертов, смысл подобных атак может заключаться в причинении экономического ущерба и нарушении работы продовольственной торговли.