Хикмет Гаджиев обвинил турецкое СМИ в искажении его слов об Иране Баку опроверг координацию действий по Ирану с Турцией

Москва5 авг Вести.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опроверг информацию турецкой газеты Türkiye о том, что Баку якобы координирует свою политику в отношении Ирана с Анкарой.

Ранее издание приписало Гаджиеву слова о том, что Азербайджан не действует независимо от Турции в вопросах, касающихся проживающих в Иране тюрков. Помощник президента подчеркнул в социальной сети X, что Азербайджанская Республика проводит независимую внешнюю политику, основываясь на своих национальных интересах.

Гаджиев подтвердил факт встречи с турецкими журналистами в среду, но отметил, что высказывания в репортаже Йылмаза Бильгена были искажены и не соответствуют действительности.