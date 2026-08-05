В Азербайджане заявили, что не допустят атак на соседей со своей территории

Помощник Алиева: Азербайджан не допустит атак на соседей со своей территории В Азербайджане заявили, что не допустят атак на соседей со своей территории

Москва5 авг Вести.Азербайджан никогда не допустит использование своей территории для атак на соседние страны, заявил газете Milliyet помощник президента республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Во-первых, свобода и суверенитет нашей территории - это фундаментальный принцип. Во-вторых, Азербайджан никогда не допустит атаки на соседнюю страну со своей территории сказал он

В июне СМИ сообщали, что Израиль тайно развернул элитные подразделения в Азербайджане. Один из отрядов спецназа находился всего в 100 километрах от иранского города Тебриз, по которому израильские военные наносили удары.