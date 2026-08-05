Москва5 авгВести.Азербайджан никогда не допустит использование своей территории для атак на соседние страны, заявил газете Milliyet помощник президента республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
Во-первых, свобода и суверенитет нашей территории - это фундаментальный принцип. Во-вторых, Азербайджан никогда не допустит атаки на соседнюю страну со своей территориисказал он
В июне СМИ сообщали, что Израиль тайно развернул элитные подразделения в Азербайджане. Один из отрядов спецназа находился всего в 100 километрах от иранского города Тебриз, по которому израильские военные наносили удары.