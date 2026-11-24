Химик развеяла один из главных мифов о пластиковой посуде Химик Левакова: пластиковая посуда не засоряет организм мелкими частицами

Москва24 ноя Вести.Пластиковая посуда не представляет угрозы из-за попадания микропластика в организм, заявила NEWS.ru доцент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Левакова.

По словам специалиста, потенциальные риски зависят прежде всего от материала изделия и соблюдения правил его использования.

Утверждение, что при использовании пластиковой посуды выделяются токсичные вещества, является сильным преувеличением. Однако важно правильно использовать такие изделия. Одноразовая посуда производится из полипропилена, полиэтилентерефталата и полистирола. Каждое изделие имеет соответствующую маркировку и предназначено для конкретных целей объяснила Левакова

Так, например, посуда, где есть маркировка PP, изготовлена из полипропилена. Такие предметы термостойки и выдерживают температуру до 130 градусов тепла. Однако если потребитель нальет в детскую бутылочку алкоголь, то он действительно рискует отравиться формальдегидом, отметила эксперт.

По словам Леваковой, важно учитывать, что посуду из полиэтилентерефталата и полистирола нельзя греть. Кроме этого, изделия с маркировкой PS, которые используется для изготовления контейнеров для продуктов, необходимо беречь от контакта с жирами и спиртосодержащими напитками.

Изделия из полиэтилентерефталата, имеющие маркировку РЕТ, используются для бутилированной воды, соков. Их нельзя нагревать, а также использовать для алкогольных напитков. В противном случае возможно выделение токсичных веществ заключила эксперт

Ранее доцент кафедры химии, технологии полимеров и упаковочных решений Университета РОСБИОТЕХ Юлия Филинская назвала признаки, при которых контейнер для еды пора выбрасывать.