Москва28 нояВести.Руководитель Роспатента Юрий Зубов вручил губернатору Курской области Александру Хинштейну свидетельство на регистрацию торгового знака Колобок.
Вручение состоялось на форуме креативных индустрий "Два измерения".
Курск — Родина Колобка. Теперь уже окончательно и официально!сообщил глава региона в MAX
Форум "Креативная экономика" в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" проходил в Курске впервые. Он включал в себя 16 направлений: от кино, моды и музыки до гастрономии, IT и народных промыслов.
В нем приняли участие около 400 человек, в числе которых федеральные эксперты, первые лица Агентства стратегических инициатив, Института развития интернета, Роспатента, "Союзмультфильма", ВШЭ, Строгановской академии художеств.