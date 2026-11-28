Хинштейн рассказал, что Курск стал официальной родиной Колобка

Хинштейн: Курск стал официальной родиной Колобка Хинштейн рассказал, что Курск стал официальной родиной Колобка

Москва28 ноя Вести.Руководитель Роспатента Юрий Зубов вручил губернатору Курской области Александру Хинштейну свидетельство на регистрацию торгового знака Колобок.

Вручение состоялось на форуме креативных индустрий "Два измерения".

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Форум "Креативная экономика" в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" проходил в Курске впервые. Он включал в себя 16 направлений: от кино, моды и музыки до гастрономии, IT и народных промыслов.

В нем приняли участие около 400 человек, в числе которых федеральные эксперты, первые лица Агентства стратегических инициатив, Института развития интернета, Роспатента, "Союзмультфильма", ВШЭ, Строгановской академии художеств.