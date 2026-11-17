Хинштейн: Курск и Кэсон подпишут соглашение о побратимстве в ближайшее время

Курск станет побратимом Кэсона в ближайшее время, заявил Хинштейн Хинштейн: Курск и Кэсон подпишут соглашение о побратимстве в ближайшее время

Москва17 ноя Вести.Российский Курск и город Кэсон в КНДР подпишут соглашение о побратимстве в самое ближайшее время. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Мы находимся в процессе подготовки всех необходимых документов. Решения политически приняты, и рассчитываем, что в самом ближайшем времени соглашение о побратимстве между Курском и городом Кэсоном будет подписано, и это станет серьезной вехой в развитии наших дружеских отношений отметил глава региона

Ранее Хинштейн сообщил, что памятник российским и корейским бойцам, которые участвовали в освобождении Курской области, установят в сквере на улице Интернациональной до конца года.