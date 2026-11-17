Москва17 нояВести.Российский Курск и город Кэсон в КНДР подпишут соглашение о побратимстве в самое ближайшее время. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Мы находимся в процессе подготовки всех необходимых документов. Решения политически приняты, и рассчитываем, что в самом ближайшем времени соглашение о побратимстве между Курском и городом Кэсоном будет подписано, и это станет серьезной вехой в развитии наших дружеских отношенийотметил глава региона
Ранее Хинштейн сообщил, что памятник российским и корейским бойцам, которые участвовали в освобождении Курской области, установят в сквере на улице Интернациональной до конца года.