Памятник бойцам из РФ и КНДР установят на улице Интернациональной в Курске

Хинштейн рассказал, где установят памятник бойцам из РФ и КНДР Памятник бойцам из РФ и КНДР установят на улице Интернациональной в Курске

Москва17 ноя Вести.Памятник российским и корейским бойцам, которые участвовали в освобождении Курской области, установят в сквере на улице Интернациональной. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, увековечить подвиг бойцов – это долг.

Вместе с Министерством обороны России мы сделали замечательный, считаю, памятник. Работала над ним студия [военных художников] имени Грекова. Он будет установлен в сквере, на улице Интернациональной. Одна из основных наших магистралей, и название сквера как нельзя лучше соответствует идеологии памятников, потому что это наглядная демонстрация интернационализма, братства и нашей дружбы заявил Хинштейн

Он выразил уверенность, что памятник будет открыть до конца года.

В обязательном порядке откроем вместе, конечно же, с нашими друзьями из Кореи. Это станет еще одним местом силы. Уверен, что будет украшением города. Ну и, конечно же, станет очень весомым вкладом в увековечивание памяти героев нашего времени добавил губернатор

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что скульптурную композицию, посвященную совместному подвигу бойцов России и Северной Кореи, откроют в Курске до конца года.