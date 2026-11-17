Хинштейн: увековечить подвиг бойцов из РФ и КНДР – наш долг

Подвиг освободителей Курской области будет увековечен, заявил Хинштейн Хинштейн: увековечить подвиг бойцов из РФ и КНДР – наш долг

Москва17 ноя Вести.Подвиг бойцов из РФ и КНДР, которые освобождали Курскую область от ВСУ, должен быть увековечен. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Конечно, увековечить подвиг – наш долг. Памятник откроем, вместе, конечно же, с нашими друзьями из Кореи. Это станет очень весомым вкладом в увековечивание памяти героев нашего времен заявил Хинштейн

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца года в Курской области будет открыта скульптурная композиция, посвященная совместному подвигу воинов России и Корейской Народно-Демократической республики.