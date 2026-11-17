Хинштейн заявил об увековечении памяти защитников Курской области на местах боев Хинштейн: память о защитниках Курской области увековечат на местах боев

Москва17 ноя Вести.Память об освободителях Курской области, среди которых были бойцы из РФ и КНДР, увековечат в том числе на местах сражений. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, в сквере на улице Интернациональной до конца года будет открыт памятник российским и корейским бойцам – освободителям области, но на этом работа не закончится.

Мы будем увековечивать память наших братьев непосредственно на местах боев. У нас большие планы, в том числе и по модификации места событий. Сейчас, понятно, в моменте мы сделать не сможем в силу того, что активная обстановка приграничная остается достаточно сложной, но как только ситуация позволит, мы обязательно к этой работе заявил губернатор

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия навсегда сохранит память о героизме военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области и последующем восстановлении региона.