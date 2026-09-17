Москва17 сен Вести.В городском парке Северо-Курильска завершаются работы по установке памятника, посвященного участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава города Александр Овсянников.

Для меня особенно важно, что идея создания этого памятного места родилась не в кабинетах. В Администрацию округа пришли наши ребята - участники СВО - и выступили с инициативой увековечить память и подвиг всех наших земляков, которые выполняли и продолжают выполнять свой воинский долг отметил мэр в своем канале на платформе MAX

Овсянников уточнил, что торжественное открытие памятника намечено на 21 сентября в 18.00.

Дата выбрана не случайно: именно 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация пояснил глава Северо-Курильска

По его словам, для многих семей этот день стал точкой отсчета совершенно новой жизни. "Памятник — не только о прошлом. Он о тех, кто сегодня находится в строю, о тех, кто вернулся домой, о тех, кого ждут родные, и о тех, кто не вернулся. О мужестве, долге и памяти", – подчеркнул мэр.