Москва16 ноя Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил мэру Курска Евгению Маслову лично прокатиться на скейте в одном из парков, где проводится ремонт площадки после затянувшегося ремонта. Об этом сообщает ТАСС.

Незаконченные работы на скейт-площадке в Курске обсуждали на заседании правительства региона. По словам Маслова, причиной задержки стали проблемы в поставках комплектующих, но подрядчик планирует закончить работы в текущем месяце.

Вы сами-то на скейте катаетесь? Жаль, а то я хотел вам предложить, смог бы принять эти работы сказал Хинштейн

Глава Курска предложил привлечь к приемке работ профессионалов скейтбординга. Хинштейн в ответ посоветовав мэру самому начать тренироваться, чтобы не подвергать риску других людей.