Москва6 сен Вести.Правительство Москвы оказывает поддержку защитникам Курской области. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В частности, отметил он, Москва обеспечивает снабжение бойцов мобильных огневых групп, добровольцев "БАРС-Курск" дронами-перехватчиками "Елка".

Что касается "Елок", здесь большое спасибо правительству Москвы, Сергею Собянину, который нам активно помогает в обеспечении нашего рубежа противодействия и работы наших "Барсов". Опыт бригады "БАРС-Курск" сегодня признан одним из самых эффективных. Мне очень приятно, когда мне звонят мои коллеги, губернаторы и просят, чтобы приехали их представители и посмотрели опыт, потому что мы в этих боевых условиях существуем рассказал Хинштейн

По словам губернатора, на данный момент в регионе создан так называемый курский рубеж.

Каждый, кто стоит на нем, и ребята в МОГах и на ПВНах (пультах воздушного наблюдения) и тех, кто находится в расчетах ПВО, и тех, кто в авиационных расчетах находится - все, кто заступает на службу, понимают, что они защищают всю страну в целом. Потому что каждый остановленный над нашей землей беспилотник самолетного типа, каждая сбитая над нашей землей ракета — это то, что не дошло куда-то на НПЗ, на какой-то оборонный объект, на жилой дом, не долетело до Москвы. Сергей Собянин это очень хорошо понимает, и ему большое спасибо. С начала 2025-го года мы очень активно с ним начали работать и выстраивать эту систему, и он помогал и продолжает помогать добавил он

При этом, подчеркнул губернатор, в добровольческой бригаде "БАРС-Курск" служат не только куряне, но и люди из других регионов, "которые сознательно приезжают помогать, понимая, что они защищают в том числе и свою землю".