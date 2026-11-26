Хинштейн: неправильная парковка помешала пожарным в Курске проехать на вызов Пожарная машина застряла во дворе горящего дома из-за припаркованного автомобиля

Москва26 ноя Вести.В Курске из-за неправильной парковки во дворе пожарная машина не смогла проехать на вызов. Она застряла в узком проезде между домами из-за стоящего автомобиля. Об инциденте, который произошел 25 ноября, в MAX рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

К счастью, никто не пострадал. Огнеборцы сработали оперативно: развернули и протянули от цистерны 140-метровый рукав и успели эвакуировать из здания шестерых человек, но финал этой истории мог быть куда печальнее.

Пожарный автомобиль не только не смог заехать во двор многоэтажки в центре города, где случился пожар, но и повредил бампер иномарки. Итог: спецмашина не проехала к подъезду, пожарным пришлось оперативно разворачивать и протягивать от цистерны 140-метровый рукав сказано в публикации

Хинштейн призвал автомобилистов внимательнее относится к правилам парковки и не подвергать себя и соседей опасности, перегораживая проезд для спецмашин.