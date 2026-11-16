Хинштейн: в Курской области в результате атак ВСУ ранены 8 жителей

Хинштейн сообщил о восьми пострадавших в ходе атак на Курскую область Хинштейн: в Курской области в результате атак ВСУ ранены 8 жителей

Москва16 ноя Вести.299 вражеских беспилотников различного типа уничтожены в Курской области в период с 9.00 15 ноября до 09.00 16 ноября. Данные в MAX предоставил губернатор региона Александр Хинштейн.

27 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 30 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в сообщении

Есть пострадавшие среди мирных жителей, уточнил Хинштейн.

В городе Курске ранены 4-летний и 8-летний мальчики, 70-летняя женщина. В селе Прилепы Хомутовского района - 59-летняя женщина, в селе Воробжа Суджанского района - 31-летний мужчина, в городе Рыльске - 46-летняя женщина и 51-летний мужчина отметил глава региона

Также минувшей ночью в поселке Культпросвет Хомутовского района ранение получил 60-летний мужчина. Погибших нет.

В Курске в результате атак повреждены 23 частных домовладения, автомобиль и газовая труба. В селе Черемушки Курского района пострадали 8 домовладений, один дом - в селе Прилепы Хомутовского района.

В селе Октябрьское Рыльского района получили повреждения прицеп-сеновоз и трактор. В поселке Колонтаевка Льговского района в результате удара пострадало оборудование вышки сотовой связи, связь нарушена. В ближайшее время специалисты приступят к восстановлению.

В селе Воробжа Суджанского района пострадал автомобиль, в селе Щекино Рыльского района – дом и сарай, в селе Толпино Кореневского района - остекление административного здания. В городе Рыльске из-за удара по опоре ЛЭП нарушено электроснабжение 41 населенного пункта (около 9,2 тысяч потребителей). В ближайшее время начнется восстановление. В поселке Золотухино Золотухинского района повреждена летняя кухня, уничтожена хозпостройка.