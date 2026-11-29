Москва29 нояВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн проинспектировал ход реконструкции трамвайной сети, которая ведется в рамках концессионного соглашения с ООО "Мовиста Регионы Курск".
Как рассказал глава области в MAX, запуск трамвая "Мовиста" по обновленной сети запланирован на 9 мая. По его словам, уже уложено почти 90% объема путей.
Сейчас основные силы сосредоточены на маршруте №4, где уложено более 10 из 15,6 км.
На Литовской и 1-й Кожевенной рельсы уложены от Сумского моста до площади Добролюбова. На участке от Добролюбова до 1-й Пушкарной работники смонтировали половину трассырассказал Хинштейн по итогам инспекции
Все 22 новых трамваев модели "Львенок" поставлены в регион, установлены 52 остановочных павильона.
Губернатор добавил, что в декабре концессионер должен приступить к модернизации четырех тяговых подстанций и здания депо, сдача объектов запланирована на конец августа.
Хинштейн подчеркнул, что ранее концессия была остановлена из-за недостаточности средств. Возобновить работы удалось благодаря вмешательству властей региона. Им удалось добиться выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета и привлечения капитального гранта ВЭБ.РФ. Кроме того, концессионер выделил собственные средства на продолжение работ.