Хирург Умнов: к занятиям йогой надо подходить с умом, чтобы избежать травм

Хирург предупредил, чем может быть опасна йога Хирург Умнов: к занятиям йогой надо подходить с умом, чтобы избежать травм

Москва17 ноя Вести.Йогой, особенно с глубокими прогибами и скрутками, нужно заниматься с умом, чтобы избежать травм, предупредил в беседе с RT хирург Александр Умнов.

Особенную осторожность стоит проявлять людям с грыжами межпозвоночных дисков, нестабильностью позвоночника, спондилолистезом и серьезным остеопорозом, настоял врач.

Резкие прогибы назад и глубокие скрутки повышают давление на задние отделы диска и могут спровоцировать ущемление корешка вплоть до сильной боли в ноге и привести к нарушению чувствительности… Хрупкие позвонки могут дать компрессионный перелом даже от, казалось бы, мягкой, простой позы йоги сказал Умнов

Если человек недавно перенес операцию на позвоночнике или крупных суставах, то он должен пройти длительный период восстановления, а решение о возвращении к тренировкам принимать не самостоятельно, а только вместе с оперировавшим его хирургом.

У йоги есть и внеспинальные показания, о которых пациенты часто забывают: глаукома, высокий риск отслойки сетчатки, неконтролируемая гипертония, тяжелые болезни сердца, а также беременность с осложнениями или слабость связочного аппарата, добавил хирург Александр Умнов.

Ранее ортопед Иван Маришин рассказал, что привычка сидеть со скрещенными ногами может усиливать боли в пояснице и нарушать кровообращение.