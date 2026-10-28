В Казани женщина попала в больницу с инсультом после занятия йогой

У жительницы Казани после занятия йогой случился инсульт В Казани женщина попала в больницу с инсультом после занятия йогой

Москва28 окт Вести.У жительницы Казани после сеанса йоги случился инсульт, рассказал главный внештатный ангионевролог Минздрава Республики Татарстан Марат Сайхунов на пресс-конференции в "Татар-информе".

Это была не обычная йога для осанки. В этом случае практиковали упражнения, когда человек, стоя на руках, просовывал голову между ногами и смотрел назад. После такого стенки сосуда, который проходит между позвонками в шейном отделе, могут разорваться пояснил врач

Женщина, к счастью, выжила, и ее мозг не сильно пострадал.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил ранее, что сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инфаркт и инсульт, занимают первое место в числе причин смертности населения России.